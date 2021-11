Les Festives de Sorbonne Université Sorbonne Université, 25 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 25 au 28 novembre 2021 :

jeudi de 19h à 22h

et samedi de 9h30 à 18h

et dimanche de 11h à 18h

et vendredi de 14h à 18h

gratuit

Du 25 au 28 novembre, imaginez le futur avec les Festives de Sorbonne Université ! Plus de 90 événements gratuits sur cinq sites à Paris pour se divertir, échanger, rencontrer et se cultiver !

Pour mieux partager avec avec le public ses domaines d’excellence, ses initiatives et ses succès, Sorbonne Université crée son premier festival de science et de culture à Paris. Durant quatre jours, venez célébrer la science et la culture : débattez avec les scientifiques, participez aux ateliers, visitez les expositions, assistez aux concerts et spectacles, et laissez-vous surprendre par des performances artistiques !

Original, ludique et interactif, le programme comprend plus de 90 événements pour s’interroger sur le monde de demain, en explorant trois thématiques :

– La nature : quels futurs pour l’humanité ? Construire de nouvelles relations et un nouveau « contrat » entre l’humanité et son environnement. – L’être humain de demain : augmenté, assisté, modifié, bousculé ? De l’évolution à la réparation. – Art, culture et patrimoine : quels rôles dans la transition sociétale ? Créer le monde de demain.

Les Festives de Sorbonne Université s’adressent à toutes et à tous curieux de science et de culture souhaitant partager leur vision de l’avenir.

Les Festives de Sorbonne Université sont organisées par l’Alliance Sorbonne Université, l’Alliance européenne 4EU+ , le Museum national d’histoire naturelle, l’AP-HP, la Ville de Paris, le Théâtre de la Ville de Paris, la Région Île-de-France et The Conversation.

Programme complet et inscriptions sur : https://www.sorbonne-universite.fr/lesfestives







LIEUX :

Jeudi 25 novembre : Réfectoire des Cordeliers, 15 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris



Vendredi 26 novembre : Faculté de Médecine, 105 boulevard de l’Hôpital, 75013 Paris

Samedi 27 novembre, matin : Sorbonne, Faculté des Lettres, 17 rue de la Sorbonne, 75005 Paris



Samedi 27 novembre, après-midi : Campus des Cordeliers, 15 Rue de l’École de Médecine, 75006 Paris

Dimanche 28 novembre : Campus Pierre et Marie Curie, Faculté des sciences et ingénierie, 4 Place Jussieu, 75005 Paris



Sorbonne Université 4 place jussieu Paris 75004

Contact : festives2021@sorbonne-universite.fr https://www.sorbonne-universite.fr/lesfestives

Les Festives de Sorbonne Université