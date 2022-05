les Festivals s’invitent à Dunières Dunières Dunières Catégories d’évènement: Dunières

Dunières Haute-Loire 18h : Atendante, de la Compagnie Kolumno,

19h00 : Ambiance guiguette garantie ! Buvettes et food truck sur place.

20h30 : Lo Radzouka, concert de jazz

GRATUIT. Accès à partir de 17h30. Prévoyez votre chaise pliable ! Dunières

