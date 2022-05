Les Festivals du Périgord Noir et de Cultures aux coeurs : 7è soirée originale et festive, “Accord(s) Majeur(s)” Montignac Montignac Catégories d’évènement: Dordogne

Montignac Dordogne Champagne ! le Festival du Périgord Noir fête avec éclat son 40e anniversaire.

Il a toujours été fidèle à ses rendez-vous avec le public tout au long de ces décennies, y compris en 2020 et 2021. Les artistes de plusieurs générations auront cette saison plaisir à se tendre la main autour de la flamme d’une saison particulièrement brillante. Ce jeudi 28 Juillet, c’est la 7è soirée originale et festive en partenariat avec le festival “Culture aux coeurs” de Montignac-Lascaux

A 21h30 : Le Pari des Bretelles, avec Félicien Brut à l’accordéon, Quator Hermès, Edouard Macarez à la contrebasse

Un répertoire en référence à Paris où le bal musette est né avec des airs de Ménilmontant ou à la Bastille mais pas seulement ! Félicien aime faire traverser les frontières. A 22h30 : Gangbé Brass de Cotonou

