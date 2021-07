LES F’ESTIVALES DE JUVIGNAC Juvignac, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Juvignac.

LES F’ESTIVALES DE JUVIGNAC 2021-07-03 20:00:00 – 2021-07-04 00:00:00

Juvignac Hérault

Les 3, 10, 17 et 24 juillet, à partir de 19h, les F’Estivales de Juvignac se réinstallent sur le parvis de l’Hôtel de Ville. Au menu : dégustations oenologiques et restauration, le tout dans une ambiance conviviale, festive et (très) musicale.

Parallèlement, les plus gourmands pourront faire voyager leurs papilles avec des foodtrucks et des stands de restauration qui proposeront des mets des quatre coins du monde.

La musique jouera aussi les globes-trotteuses avec des airs africains, des rythmes salsa, un esprit jazz et du son rock.

Le vin et le savoir-faire de 8 producteurs viticoles

Clos Saint Conti – Château de Fourques – Mas Farchat – Domaine de Clémentine – Domaine du Mas Alexandre – Les Vignerons du Chevalier Georges – Les vignerons du Pic – Mas Trois Sol

Programme détaillé sur le site internet de la ville de Juvignac.

culture@juvignac.fr +33 4 67 10 42 42 https://www.juvignac.fr/festivales-de-juvignac-demandez-le-programme/

dernière mise à jour : 2021-06-21 par