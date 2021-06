Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Les Festiv’ : Luc et Virginie Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou Catégories d’évènement: Eure-et-Loir

Nogent-le-Rotrou

Les Festiv’ : Luc et Virginie Nogent-le-Rotrou, 1 août 2021-1 août 2021, Nogent-le-Rotrou. Les Festiv’ : Luc et Virginie 2021-08-01 16:00:00 – 2021-08-01

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Avec Luc et Virginie venez faire le tour du monde en chansons !

De la chanson française bien sûr ! Mais avec Virginie au chant /guitare et Luc à l’accordéon, la musique n’a pas de frontières. De l’Italie à l’Irlande, de la Guadeloupe à l’Occitanie, les musiques traditionnelles seront aussi au rendez-vous. Avec Luc et Virginie venez faire le tour du monde en chansons !

De la chanson française bien sûr ! Mais avec Virginie au chant /guitare et Luc à l’accordéon, la musique n’a pas de frontières. De l’Italie à l’Irlande, de la Guadeloupe à l’Occitanie, les musiques traditionnelles seront aussi au RDV. Avec Luc et Virginie venez faire le tour du monde en chansons !

De la chanson française bien sûr ! Mais avec Virginie au chant /guitare et Luc à l’accordéon, la musique n’a pas de frontières. De l’Italie à l’Irlande, de la Guadeloupe à l’Occitanie, les musiques traditionnelles seront aussi au RDV. Avec Luc et Virginie venez faire le tour du monde en chansons !

De la chanson française bien sûr ! Mais avec Virginie au chant /guitare et Luc à l’accordéon, la musique n’a pas de frontières. De l’Italie à l’Irlande, de la Guadeloupe à l’Occitanie, les musiques traditionnelles seront aussi au rendez-vous. luc et virginie

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Étiquettes évènement : Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville 48.31669#0.81377