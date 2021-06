Les Festiv’ : Déséquilibre passager, spectacle de jonglage Nogent-le-Rotrou, 29 août 2021-29 août 2021, Nogent-le-Rotrou.

Les Festiv’ : Déséquilibre passager, spectacle de jonglage 2021-08-29 16:00:00 – 2021-08-29

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

EUR Dans ce solo désopilant d’une jongleur pas banal, on se dit : « Mon dieu, mais il va tout rater… ! » Et quand il a fini, on se demande s’il a vraiment fait exprès de réussir ?

Dans son inimitable style « old school » Lolo Cousins jongle avec presque tout. Y compris les circonstances et les situations ! Dans un spectacle où les prouesses bien réelles sont avant tout prétexte à rire, à la fois saltimbanque et clown contemporain, résolument vintage, M. Cousins réussit tout, mais presque ! En partenariat avec la compagnie du Théâtre Buissonnier.

+33 2 37 29 68 86

desequilibre passager