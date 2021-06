Les Festiv’ : Concert de l’ensemble Les Accents Nogent-le-Rotrou, 11 juillet 2021-11 juillet 2021, Nogent-le-Rotrou.

Les Festiv’ : Concert de l’ensemble Les Accents 2021-07-11 16:00:00 – 2021-07-11

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir

L’ensemble Les Accents, fondé par Thibault Noally au Festival International d’Opéra Baroque de Beaune en juillet 2014, s’attache à défendre les répertoires vocaux et instrumentaux des 17e et 18e siècles ; en particulier le répertoire sacré italien (Oratorio, Motet) qui constitue la clef de voûte de son projet artistique.

Plus particulièrement lors des Festiv, Thibault Noally (violon et direction) accompagné d’Alexandrine Caravissilis (violon) interprèteront en duo des sonates de grands compositeurs du XVIIIè siècle : Jean-Marie Leclair, Louis-Gabriel Guillemain et Jean-Pierre Guignon.

