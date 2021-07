Les Fest’inn Lançon-Provence, 15 juillet 2021-15 juillet 2021, Lançon-Provence. Les Fest’inn 2021-07-15 19:00:00 – 2021-07-15 23:30:00

Lançon-Provence Bouches-du-Rhône Lançon-Provence une quinzaine de restaurants éphémères/ food truck vous donnent rendez-vous au coeur du village, en soirée du 15 au 17 juillet .

Venez goûter une cuisine simple et authentique mais riche en saveurs, au rythme d’une ambiance musicale différente chaque soir… Festival de cuisine +33 4 13 29 02 00 une quinzaine de restaurants éphémères/ food truck vous donnent rendez-vous au coeur du village, en soirée du 15 au 17 juillet .

Venez goûter une cuisine simple et authentique mais riche en saveurs, au rythme d’une ambiance musicale différente chaque soir… dernière mise à jour : 2021-07-02 par Mairie de Lançon de Provence Provence Tourisme / Mairie de Lançon de ProvenceProvence Tourisme / Mairie de Lançon de Provence

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Lançon-Provence Étiquettes évènement : Autres Lieu Lançon-Provence Adresse Ville Lançon-Provence lieuville 43.56958#5.15363