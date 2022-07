LES FESTINES DE BERRE Berre-l’Étang Berre-l'Étang Catégories d’évènement: Berre-l'Étang

Bouches-du-Rhône

LES FESTINES DE BERRE
Berre-l'Étang, 11 juillet 2022

Esplanade Lucie et Raymond Aubrac
Esplanade du littoral
Berre-l'Étang
Bouches-du-Rhône

2022-07-11 18:30:00 – 2022-08-21 23:30:00

Esplanade du littoral Esplanade Lucie et Raymond Aubrac

Berre-l’Étang

Bouches-du-Rhône Berre-l’Étang Les jeudis et vendredis soir des artisans vous feront découvrir leurs produits Une dizaine de restaurateurs vous attendent tous les soirs! Venez vous restaurer en plein air avec une vue superbe sur l’étang de Berre. Une animation musicale accompagnera votre soirée. +33 4 42 74 93 80 https://www.berreletang.fr/ Les jeudis et vendredis soir des artisans vous feront découvrir leurs produits Esplanade du littoral Esplanade Lucie et Raymond Aubrac Berre-l’Étang

