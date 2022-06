Les Festilib

Les Festilib, 21 juin 2022, . Les Festilib

2022-06-21 – 2022-06-21 Mardi 21 juin: Fête de la musique: Didier Gaillien. Mardi 12 juillet: Blues dans la ville: Harpwood. Vendredi 15 juillet: L'art sous toutes ses formes. Jeudi 28 juillet: Duo Eden Jeudi 4 août: Woodnote Vendredi 5 août: « L'art passion » les années 60 Jeudi 11 août: Eric Coudon Jeudi 18 août: Rookie Blues Band Samedi 17 septembre: L'art sous toutes ses formes Les Festilib vous propose d'assister à des concerts gratuits et de voir l'art sous toutes ses formes

