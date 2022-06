Les Festilib: Rookie Blues Band

Les Festilib: Rookie Blues Band, 18 août 2022, . Les Festilib: Rookie Blues Band



2022-08-18 – 2022-08-18 Le groupe cadurcien Rookie Blues Band vous jouera des morceaux rock et blues Passionnés de Blues, leur répertoire est composé de reprises des grands classiques du Chicago Blues (BB King, Tina Turner, Pink Floyd) et surtout de reprises d’un grand Bluesman Américain actuel, Joe Bonamassa. dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Other Lieu Adresse lieuville