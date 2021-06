Les Festibalades Maison du Vin de Blaye, 1 juillet 2021-1 juillet 2021, Blaye.

Les Festibalades

du jeudi 1 juillet au jeudi 12 août à Maison du Vin de Blaye

Le principe est simple : le temps d’une soirée estivale, les vignerons de Blaye Côtes de Bordeaux vous ouvrent les portes de leur propriété pour partager un moment de convivialité autour des vins de l’appellation. Une occasion unique d’échanger avec l’homme ou la femme qui se cache derrière chaque étiquette. AU PROGRAMME 18h : accompagné du vigneron ou d’un guide naturaliste, profitez d’une balade commentée dans les vignes et découvrez le vignoble et sa biodiversité. 20h : visitez ensuite la propriété et le chai du vigneron qui vous dévoilera les secrets de ses vins de Blaye Côtes de Bordeaux. Vous partagerez alors un verre de vin à l’apéritif. 20h30 : dans un cadre chaleureux, partagez un dîner convivial avec le vigneron et prolongez la soirée dans une ambiance festive ! INFORMATIONS PRATIQUES • Horaires : de 18h à 23h • Tarifs : 25 € / 8 € 5-12 ans (vin et dîner inclus pour les personnes majeures) • Information et réservation : [https://boutique.vin-blaye.com/oenotourisme/](https://boutique.vin-blaye.com/oenotourisme/) Vos rendez-vous avec nos vignerons : Jeudi 1 juillet 2021 : Céline, vigneronne du Château Dubraud Jeudi 8 juillet 2021 : Alexia, vigneronne du Château Maison Neuve Jeudi 15 juillet 2021 : Franck, vigneron du Château La Botte Jeudi 22 juillet 2021 : Marion, vigneronne du Château Le Camplat Jeudi 29 juillet 2021 : Caroline, vigneronne du Château Haut Bourcier Jeudi 5 août 2021 : Dominique, vigneronne du Clos de Castets Jeudi 12 août 2021 : Jessica, vigneronne du Château Nodot

Tarifs : 25 € / 8 € 5-12 ans (vin et dîner inclus pour les personnes majeures)

Ces soirées en Blaye Côtes de Bordeaux sont le meilleur moyen de vous immerger au cœur de notre vignoble !

Maison du Vin de Blaye 12 cours Vauban 33 390 BLAYE Blaye Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-01T18:00:00 2021-07-01T23:00:00;2021-07-08T18:00:00 2021-07-08T23:00:00;2021-07-15T18:00:00 2021-07-15T23:00:00;2021-07-22T18:00:00 2021-07-22T23:00:00;2021-07-29T18:00:00 2021-07-29T23:00:00;2021-08-05T18:00:00 2021-08-05T23:00:00;2021-08-12T18:00:00 2021-08-12T23:00:00