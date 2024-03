Les Festejades Plaça de la Glèisa (Grussan) Gruissan, vendredi 17 mai 2024.

Les Festejades Du 17 au 19 mai 2024 17 – 19 mai Plaça de la Glèisa (Grussan)

Les Festejades : ces 3 jours très très conviviaux sont ouverts à tous, à ceux qui parlent occitan ou pas, à ceux qui savent danser ou non, à ceux qui aiment les bodegas ou pas, à ceux qui sont d’ici ou d’ailleurs. Bref, c’est la Fèsta d’Oc.

Vendredi 17 mai

– À partir de 18h, rues du village, Fanfares et batucadas : Le Betou, Bufa Tramontana, Les Fouzils, Le Oaï, Les Zestes D’esprits Frappés

– 20h, place de l’église, concert : COCANHA

– 21h30, place GIBERT, concert : THE LOCOS

Samedi 18 mai

– De 10h à 16h30, place GIBERT et Sablou : FESTEJOCS (animations enfants)

À partir de 17h, rues du village, Fanfares et batucadas : Tzila Brass, Buscant El To Street Band, Bufa Tramontana, O Maracuja, Le Oaï, Peaux Rouge Bateria

– 20h, place de l’église, concert : La Mal Coiffée

– 21h30, place GIBERT, concert : LE PIED DE LA POMPE

Dimanche 19 mai

– De 10h30 à 16h30, place GIBERT et Sablou : FESTEJOCS

– À partir de 17h, rues du village, Fanfares et batucadas : Ho Peta, Buscant El To Street Band, Trastok’ts, O Maracuja, Peaux Rouge Bateria

– 20h, place de l’église, concert : LHI BALOS

– 21h30, place GIBERT, concert : JOANDA

Plaça de la Glèisa (Grussan) 3 Pl. Louis Rachou, 11430 Gruissan Gruissan 11430 Aude Occitanie

occitan Gruissan