La montagne en été les fermes de Vercland Samoëns Catégories d’Évènement: Haute-Savoie

Samoëns La montagne en été les fermes de Vercland Samoëns, 17 juillet 2023, Samoëns. La montagne en été 17 – 21 juillet les fermes de Vercland 470 Séjour au coeur des Alpes, à Samoens en chalet de montagne en chambre double. Activités à dominantes sportives : parc aventure, parc aquatique, jeu de piste. Mais aussi des activités culturelles randonnée découverte, écomusée, visite du château Montrottier et gorges du Fier, veillée contes et légendes.

Attention : certificat d’aisance aquatique obligatoire les fermes de Vercland 727 route de chez Renand Samoëns 74340 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://lesfrancas52.wixsite.com/francas52/sejours-courts »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-17T09:00:00+02:00 – 2023-07-17T23:59:00+02:00

2023-07-21T00:00:00+02:00 – 2023-07-21T17:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Savoie, Samoëns Autres Lieu les fermes de Vercland Adresse 727 route de chez Renand Ville Samoëns Departement Haute-Savoie Age min 10 Age max 14 Lieu Ville les fermes de Vercland Samoëns

les fermes de Vercland Samoëns Haute-Savoie https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/samoens/