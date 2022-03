Les Féodales du Roc’h – 2ème édition Arzano, 11 juin 2022, Arzano.

Les Féodales du Roc’h – 2ème édition Arzano

2022-06-11 – 2022-06-12

Arzano Finistère Arzano

Fête médiévale, fantastique et paysanne.

– Campements et marché médiévaux

– Spectacles et animations: Musique, contes, fauconnerie, archerie, jonglerie, escrime, artisanat…

Marché organisé par l’association Vikings et Chevaliers

feodalesduroch@gmail.com +33 6 84 69 64 26 http://feodalesduroch.jimdofree.com/

Arzano

