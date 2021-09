Les Féodales des Avatars – Fête Médiévale Maison des Paris-Saclayiens (MaPS), 18 septembre 2021, Bures-sur-Yvette.

Les Féodales des Avatars – Fête Médiévale

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS), le samedi 18 septembre à 14:00

Bonjour à toustes ! Le Royaume des Avatars vous invite à son festival médiéval : **“Les Féodales des Avatars”, le samedi 18 Septembre à la MaPS** (399 rue du Doyen André Guinier, à Bures-sur-Yvette). En voici le programme : **A partir de 14h – Entrée libre** * Jeux de société Médiévaux * Atelier de sculpture sur bois * Atelier de face-painting * Initiation au combat de jeux de rôle grandeur nature (GN) A 17h30, un tournois de GN est prévu : les inscriptions seront ouvertes aux étudiants ayant participé à l’initiation durant l’après midi ! Il y aura des prix à gagner ! **A partir de 19h – Sur Inscription – 5€ tarif étudiant / 8€ tarif plein** _1 repas + 1 boisson inclue -_ [_S’inscrire_]( [https://www.helloasso.com/associations/royaume-des-avatars/evenements/inscriptions-feodales](https://www.helloasso.com/associations/royaume-des-avatars/evenements/inscriptions-feodales)) Le repas sera préparé en suivant des recettes proposées par des historiens, afin que ce dernier soit le plus proche possible de saveurs d’époques. Il y aura un menu végétarien, et le repas ne contiendra pas de porc. Pendant le repas, plusieurs activités sont prévues : * Dégustation d’Alcool d’époque : Chouchen, vin épic * Tournois de GN, pour les combattants les plus confirmés parmis nos membres * Spectacle de Jonglage (avec du feu) Pour clôturer la soirée, un concert est prévu de 22h à minuit, avec le groupe Blood of the Green. PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE En espérant vous y voir nombreux ! Ludiquement Vôtre, Le Royaume des Avatars Retrouvez nous sur discord et Instagram

14h-19h : Entrée Libre, 19h-minuit : Sur inscription (5€ tarif étudiant, 8€ traif plein)

Découvrir une ambiance Médiévale sur le campus de l’université pour une journée, voici ce que l’on vous propose ! Dès 14h, des animations ouvertes à tous, et à 19h repas, sepctacle et concert !

Maison des Paris-Saclayiens (MaPS) 399 rue du Doyen André Guinier – Bures-sur-Yvette Bures-sur-Yvette Le Guichet Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T23:59:00