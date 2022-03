LES FÉODALES DE CLAIRBOIS Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Catégories d’évènement: Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes

LES FÉODALES DE CLAIRBOIS Sainte-Suzanne-et-Chammes, 16 avril 2022, Sainte-Suzanne-et-Chammes. LES FÉODALES DE CLAIRBOIS Domaine de Clairbois 265 chemin de Clairbois Sainte-Suzanne-et-Chammes

2022-04-16 – 2022-04-16 Domaine de Clairbois 265 chemin de Clairbois

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes Diverses animations proposées durant ces week-ends: des saynètes médiévales, un parcours découverte du site, des troupes médiévales et leur campement, un marché des artisans viendront animer Clairbois. Animations organisées par l’association “la Mesnie de la Ferté-Clairbois” Retour au Moyen-Age en famille dans une ferme fortifiée reconstituée comme au XIII es. +33 7 50 90 64 40 Diverses animations proposées durant ces week-ends: des saynètes médiévales, un parcours découverte du site, des troupes médiévales et leur campement, un marché des artisans viendront animer Clairbois. Animations organisées par l’association “la Mesnie de la Ferté-Clairbois” Domaine de Clairbois 265 chemin de Clairbois Sainte-Suzanne-et-Chammes

dernière mise à jour : 2022-03-23 par

Détails Catégories d’évènement: Mayenne, Sainte-Suzanne-et-Chammes Autres Lieu Sainte-Suzanne-et-Chammes Adresse Domaine de Clairbois 265 chemin de Clairbois Ville Sainte-Suzanne-et-Chammes lieuville Domaine de Clairbois 265 chemin de Clairbois Sainte-Suzanne-et-Chammes Departement Mayenne

Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/sainte-suzanne-et-chammes/

LES FÉODALES DE CLAIRBOIS Sainte-Suzanne-et-Chammes 2022-04-16 was last modified: by LES FÉODALES DE CLAIRBOIS Sainte-Suzanne-et-Chammes Sainte-Suzanne-et-Chammes 16 avril 2022 mayenne Sainte-Suzanne-et-Chammes

Sainte-Suzanne-et-Chammes Mayenne