Vernissage des « fenêtres qui parlent » à Wazemmes

Nord Vernissage des « fenêtres qui parlent » à Wazemmes Les fenêtres qui parlent – rue de la Paix d’Ultrecht Lille, 17 mai 2019, Lille. Vernissage des « fenêtres qui parlent » à Wazemmes Vendredi 17 mai 2019, 18h30, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Les fenêtres qui parlent – rue de la Paix d’Ultrecht Venez nombreux et de bonne humeur Le panneau passes-têtes créé pour Lille3000 Eldorado sera installé rue de Paix d’Ultrecht pour le Vernissage des « fénêtres qui parlent » à Wazemmes ! La rue est fermée à la circulation pour l’occasion… Il y a à boire et à manger (sous forme d’auberge espagnole), il y aura de la musique et différents ateliers ! Venez vous faire tirer le portrait !!! Les plus belles photos de Wazemmois serviront pour une exposition à la Maison Folie de Wazemmes tout l’été … Les fenêtres qui parlent – rue de la Paix d’Ultrecht 59000 lille Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://wwww.lesfenetresquiparlent.org »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-05-17T18:30:00+02:00 – 2019-05-17T19:30:00+02:00

Les fenêtres qui parlent - rue de la Paix d'Ultrecht
Adresse 59000 lille
Ville Lille

