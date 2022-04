Les fenêtres qui parlent Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Les fenêtres qui parlent Quartier de Saint Maurice Pellevoisin, 7 mai 2022, Lille. Les fenêtres qui parlent

du samedi 7 mai au samedi 4 juin à Quartier de Saint Maurice Pellevoisin

Cette année, les fenêtres qui patrent auront lieu du 7 mai au 5 juin 2022. Les lieux d’expositions sont les suivants: -rue du faubourg de Roubaix -rue Saint Gabriel -rue Dubois -la cantine scolaire du parc Barberiousse Plusieurs temps forts sont egalement prévus comme une préstation du groupe “Métalu chahuter” sur la parvis de la place du métro, le 08 mai 2022 à 12h.

gratuit

exposition aux fenêtres Quartier de Saint Maurice Pellevoisin lille Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T10:00:00 2022-05-07T17:00:00;2022-05-08T10:00:00 2022-05-08T17:00:00;2022-05-09T10:00:00 2022-05-09T17:00:00;2022-05-10T10:00:00 2022-05-10T17:00:00;2022-05-11T10:00:00 2022-05-11T17:00:00;2022-05-12T10:00:00 2022-05-12T17:00:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T17:00:00;2022-05-14T10:00:00 2022-05-14T17:00:00;2022-05-15T10:00:00 2022-05-15T17:00:00;2022-05-16T08:00:00 2022-05-16T08:30:00;2022-05-16T10:00:00 2022-05-16T17:00:00;2022-05-17T08:00:00 2022-05-17T08:30:00;2022-05-17T10:00:00 2022-05-17T17:00:00;2022-05-18T08:00:00 2022-05-18T08:30:00;2022-05-18T10:00:00 2022-05-18T17:00:00;2022-05-19T08:00:00 2022-05-19T08:30:00;2022-05-19T10:00:00 2022-05-19T17:00:00;2022-05-20T08:00:00 2022-05-20T08:30:00;2022-05-20T10:00:00 2022-05-20T17:00:00;2022-05-21T08:00:00 2022-05-21T08:30:00;2022-05-21T10:00:00 2022-05-21T17:00:00;2022-05-22T08:00:00 2022-05-22T08:30:00;2022-05-22T10:00:00 2022-05-22T17:00:00;2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T08:30:00;2022-05-23T10:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T08:30:00;2022-05-24T10:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T08:30:00;2022-05-25T10:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T08:30:00;2022-05-26T10:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T08:30:00;2022-05-27T10:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T08:30:00;2022-05-28T10:00:00 2022-05-28T17:00:00;2022-05-29T08:00:00 2022-05-29T08:30:00;2022-05-29T10:00:00 2022-05-29T17:00:00;2022-05-30T08:00:00 2022-05-30T08:30:00;2022-05-30T10:00:00 2022-05-30T17:00:00;2022-05-31T08:00:00 2022-05-31T08:30:00;2022-05-31T10:00:00 2022-05-31T17:00:00;2022-06-01T08:00:00 2022-06-01T08:30:00;2022-06-01T10:00:00 2022-06-01T17:00:00;2022-06-02T08:00:00 2022-06-02T08:30:00;2022-06-02T10:00:00 2022-06-02T17:00:00;2022-06-03T08:00:00 2022-06-03T08:30:00;2022-06-03T10:00:00 2022-06-03T17:00:00;2022-06-04T08:00:00 2022-06-04T08:30:00;2022-06-04T10:00:00 2022-06-04T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Adresse lille Ville Lille lieuville Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Departement Nord

Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Les fenêtres qui parlent Quartier de Saint Maurice Pellevoisin 2022-05-07 was last modified: by Les fenêtres qui parlent Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Quartier de Saint Maurice Pellevoisin 7 mai 2022 lille Quartier de Saint Maurice Pellevoisin Lille

Lille Nord