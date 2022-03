Les Fenêtres qui parlent : portes ouvertes dans les quartiers Annappes / Poste / Résidence Villa Gabriel Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villa Gabriel, le samedi 30 avril à 13:00

**Samedi 30 avril 2022 de 13h à 19h à la villa Gabrielle.** **Au programme, exposition des œuvres, jeux et ateliers créatifs dans le jardin, animation musicale et goûter offert !** **La 21e édition des “Fenêtres qui parlent” aura lieu du 7 mai au 5 juin.** Le principe : les habitants utilisent leur fenêtre pour exposer l’œuvre d’un artiste local. Nos rues deviennent ainsi un musée à ciel ouvert accessible à tous ! Vous avez envie de participer à cette édition sur le thème “Passerelles vers L’Utopie”, clin d’oeil à Lille 3000 ? En avril, des portes ouvertes ont lieu dans plusieurs quartiers, occasions de rencontrer les artistes, de découvrir leurs œuvres et de faire le choix du tableau qui ornera vos fenêtres pendant un mois. **Les habitants d’autres quartiers sont bien sûr les bienvenus !** Un book en ligne sera disponible pour les personnes qui n’auront pas pu se déplacer et souhaiteraient obtenir un tableau. **Contacts :** **Résidence :** Allison ([allison.juvin@hotmail.fr](mailto:allison.juvin@hotmail.fr)) **Triolo :** Association AVECs ([avecs2020@gmail.com](mailto:avecs2020@gmail.com)) **Pont-de-Bois / Hôtel-de-Ville :** Checho ([chgalleguillos@orange.fr](mailto:chgalleguillos@orange.fr)) **Annappes / La Poste :** Céline ([c.musschoot@hotmail.fr](mailto:c.musschoot@hotmail.fr)) **Infos :** [http://www.lesfenetresquiparlent.org/](http://www.lesfenetresquiparlent.org/)

Entrée libre

Samedi 30 avril 2022 de 13h à 19h à la villa Gabrielle. Villa Gabriel 29 rue Pasteur – 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Annappes Nord

2022-04-30T13:00:00 2022-04-30T19:00:00

