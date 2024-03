Les fenêtres qui parlent de Wazemmes Wazemmes Lille, samedi 16 mars 2024.

Les fenêtres qui parlent de Wazemmes A Lille-Wazemmes cette année, plusieurs temps forts sont à inscrire dans vos agendas 16 mars – 14 avril Wazemmes

Rendez-vous le vendredi 5 avril dès 19h19 dans la rue de la Paix d’Utrecht piétonne : concert live des formidables musiciens Fluo Sauvage et DJ set de Marguerite Honduras autour du Grand buffet des ArtZémois !

A Lille-Wazemmes cette année, plusieurs temps forts sont à inscrire dans vos agendas :

Samedi 16 mars à 14h30 : mise en place dans les arbres du serpent géant de Grégory Willaume place de la Solidarité !

Vendredi 5 avril à 19h19 dans la rue de la Paix d’Utrecht piétonne : bienvenue au concert live des formidables musiciens Fluo Sauvage et DJ set de Marguerite Honduras autour du Grand buffet des ArtZémois.

Un vent sauvage dissémine les œuvres in situ de Jean-Charles Farey, Oréli Paskal, Cécile Roussel, Arthur MC Allister et d’autres à découvrir de Gambetta à Chevreul, en crèche et à l’ehpad.

Un roman photo du Laboratoire d’humanité s’éparpille de Mexico à Iéna.

Pour terminer, UN GRAND MERCI aux artistes, aux habitants, aux lieux d’exposition, à la Maison Folies de WZM, à La Fabrique des Quartiers et la Mairie de Quartier !

Retrouvez notamment les œuvres des artistes : Florie Andreges, Mary Ball, Lucas Boulogne, Maurice Boulogne, Marie-Edith Caron, Marc Clep, André Darmanin, Caroline De Freitas, Nathalie Debreu, Hélène Degraeve, Pierre-Alexis Deschamps, Jean-Charles Farey, Grafakie, K.Yoô, Marie-Odile Laurent, Béatrice Lermyte, Monique Locquet, Portelette Micowel, Moogli, Morgane Joly, Oréli Paskal, Sabrina Quindroit, Bertrand Riff, Guillaume Romero, Cécile Roussel, Skayzoo, Gérard Troël, Pierre Vérité, Florian Virly, Dominique Walter, Grégory Willaume, Patricia Zygomalas.

De nombreuses rues sont concernées : d’Austerlitz, Chaufour, Corneille, Chevreul et croisement Delespaul-Chevreul, Colbrant, du Docteur Yersin, Durnerin, D’Eylau, Faure, Gambetta, l’Herminet, Hôpital Saint Roch, Hovelacque, d’Iéna, Joncquet, de la Justice, Kolb, Manuel, du Marché, Mexico, bd Montebello, de la Paix d’Utrecht, des Postes, Racine, Saint Bernard, des Stations, place de la Solidarité ; mais aussi au Jardin des Wazifs, à la Maison Folies de Wazemmes, à la Maison Habitat Durable et à la Pouponnière.

