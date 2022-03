Les fenêtres qui parlent CLAP – Confluences-Local Associatif Partagé Lille Catégories d’évènement: Lille

Du 7 mai au 5 juin, Les fenêtres qui parlent sont de retours pour la 21ème édition ! Le thème pour cette année est ” L’île IMAGinaire “, alors tous à vos fenêtres et à vos pinceaux ! Vous souhaitez y participer et en savoir plus ? Rendez-vous **samedi 26 mars de 13h30 à 16h00 au CLAP, 18 rue du Pont à Fourchon.** Les dates à retenir : – Le samedi 26 mars : Rencontre Artistes/Habitants de 13h30 à 16h au CLAP. – du 7 mai au 5 juin : Exposition des oeuvres dans vos fenêtres – Le dimanche 15 mai : Temps fort et festif avec La Dame qui Colle. [Facebook](https://www.facebook.com/events/354429996564146?ref=newsfeed) 21ème édition CLAP – Confluences-Local Associatif Partagé 18 rue du Pont à Fourchon Lille Bois-Blancs Nord

