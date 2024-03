Les fenêtres qui parlent Chouette lieu Lille, samedi 6 avril 2024.

Les fenêtres qui parlent Un voyage artistique dans le vieux Faubourg de Béthune Samedi 6 avril, 16h00 Chouette lieu gratuit

La 6ème Édition des Fenêtres Qui Parlent !

Les Fenêtres Qui Parlent revient dans le Vieux Faubourg de Béthune, du 16 mars au 14 avril 2024, transformant le quartier en une galerie d’art à ciel ouvert.

• Samedi 06 Avril à partir de 16h

Les visiteurs pourront profiter d’une fête et d’une visite guidée des fenêtres, où les façades des maisons se transforment en toiles vivantes, racontant des histoires à travers l’art.

• Un atelier de tissage sera organisé, invitant petits et grands à s’essayer à l’art du tissage.

• La chorale « Les fausses bourgeoises » apportera une touche musicale à l’événement.

• Performance de Billie Bretelle et les 40 ceintures.

Pour accompagner ces festivités, une buvette et un espace de restauration seront disponibles sur place.

En cas de pluie, ne vous inquiétez pas ! L’événement se déplacera à Metalunaire, assurant ainsi la continuité des festivités.

Un Mois d’Art et de Partage

Durant près d’un mois, du 16 mars au 14 avril, les rues du Vieux Faubourg de Béthune se mueront en une galerie d’art à ciel ouvert, où les fenêtres des maisons deviennent le canevas des habitants. Cette exposition offre une opportunité unique de voir la communauté s’exprimer à travers diverses formes artistiques !

Participer et Contribuer

Si vous êtes intéressés à contribuer ou à participer à l’événement, n’hésitez pas à contacter les organisateurs par email à lesfenetresdufaubourg@gmail.com.

Votre enthousiasme et votre engagement sont les bienvenus.

Cette 6ème édition des Fenêtres Qui Parlent promet d’être une célébration vibrante de l’art et de la communauté, invitant chacun à découvrir et à interagir avec l’âme artistique du Vieux Faubourg de Béthune. Ne manquez pas cette expérience unique qui fait revivre les rues et les fenêtres de Lille d’une manière tout à fait exceptionnelle.

Chouette lieu rue de finlande Lille 59037 Faubourg de Béthune Nord Hauts-de-France