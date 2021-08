Paris Place Martin Nadaud Paris Les Fenêtres – Compagnie Les Anges au Plafond Place Martin Nadaud Paris Catégorie d’évènement: Paris

Les Fenêtres – Compagnie Les Anges au Plafond Place Martin Nadaud, 4 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le mercredi 4 août 2021

de 19h à 19h30, de 20h à 20h30, de 21h à 21h30

gratuit

Dans le cadre de l’Hyper Festival. Formes marionnettiques en musique à géométrie variable pour fenêtres et balcons. Ce spectacle est né de l’essentiel. Jouer encore et toujours, dans les moindres interstices qui nous sont permis. Ni dans les salles de théâtres, ni dans la rue mais aux fenêtres et balcons des hôtes qui nous invitent. Un spectacle de fenêtres qui s’ouvrent et qui se claquent. Des tranches de vie, de ce qui se cache derrière nos vitres et nos murs et qui aujourd’hui se dévoile au grand jour. Une invitation à lever les yeux. Une histoire (d’en)firmament. Le programme étant susceptible d’évoluer sur les dates et les lieux, nous vous invitons à vérifier régulièrement la mise à jour de ces informations. Spectacles -> Théâtre Place Martin Nadaud Place Martin Nadaud Paris 75020

3, 3bis : Gambetta (262m) 3bis : Pelleport (615m)

Contact :Compagnie Les Anges au Plafond 0147350865 communication@lesangesauplafond.com https://www.lesangesauplafond.net/ https://www.facebook.com/lesangesauplafond Spectacles -> Théâtre

Date complète :

2021-08-04T19:00:00+02:00_2021-08-04T19:30:00+02:00;2021-08-04T20:00:00+02:00_2021-08-04T20:30:00+02:00;2021-08-04T21:00:00+02:00_2021-08-04T21:30:00+02:00

Dicom/Ville de Paris

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Place Martin Nadaud Adresse Place Martin Nadaud Ville Paris lieuville Place Martin Nadaud Paris