LES FEMMOUZES T. FÊTENT L’ÉTÉ (SAISON CAVE PO’) Toulouse, 28 août 2021, Toulouse.

LES FEMMOUZES T. FÊTENT L’ÉTÉ (SAISON CAVE PO’) 2021-08-28 – 2021-08-28 PARC DES MERLETTES 40 Allée de Guyenne

Toulouse Haute-Garonne

Refusant de me ranger dans la chose, mi auteur-compositeur, mi interprète, mi français, mi brésilien, mi blond, mi brun, mi engagé, mi rêveur, je n’aime ni les discriminations, ni l’injustice, ni les inégalités, ni les préconçus.

Je lutte pour l’authenticité et l’honnêteté, l’équité et la justice, j’ai espoir en notre intelligence collective pour que nos vies terrestres deviennent un voyage fa-bu-leux.

Depuis 2020, je prépare un nouvel album et j’ai la chance d’être entouré d’un excellent réalisateur expérimenté qui a déjà fait jaillir moult ouvrier·es de la musique !

Genre : Chansons manifestives

Je suis un duo féminin manifestif de Toulouse. Les deux voix qui me composent, joyeuses et généreuses, ont l’accent prononcé et s’accompagnent d’instruments populaires, l’un à bretelle, l’autre à peau.

Salle : Hors-les-murs au Parc des Merlettes, route de Seysses Quartier Papus

