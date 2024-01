Les femmes sont occupées Lecture musicale + rencontre avec les artistes Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Nantes, vendredi 8 mars 2024.

Les femmes sont occupées Lecture musicale + rencontre avec les artistes Lecture du roman de Samira El Achayi, « Les femmes sont occupées », accompagnée du musicien Yvann Cruz

+ temps d’échanges et de restitution d’une collecte de témoignages menée par l’artiste au Breil. Vendredi 8 mars, 17h30 Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-08T17:30:00+01:00 – 2024-03-08T18:30:00+01:00

Fin : 2024-03-08T17:30:00+01:00 – 2024-03-08T18:30:00+01:00

Elle doit monter une pièce de théâtre. Finir sa thèse. Lancer une machine. Régler des comptes ancestraux avec les pères et les patrons. Faire la révolution – tout en changeant la couche de Petit Chose. Comme toutes les femmes, la narratrice est très occupée. Découvrant sur le tas sa nouvelle condition de « maman solo », elle jongle avec sa solitude sociale, sa solitude existentielle, et s’interroge sur les liens invisibles entre batailles intimes et batailles collectives.

Texte et interprète Samira El Achayi

Guitare électrique, machines Yvann Cruz

Une proposition de La Bouche d’Air

Salle festive du 38 Breil, 38 rue du Breil 38 rue du Breil Nantes 44093 Breil Barberie Loire-Atlantique Pays de la Loire