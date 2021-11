LES FEMMES S’EN MÊLENT & PWFM – Vulves Assassines + Minuit Machine + MZA + Éloi Petit Bain, 19 novembre 2021, Paris.

LES FEMMES S’EN MÊLENT & PWFM – Vulves Assassines + Minuit Machine + MZA + Éloi

Petit Bain, le vendredi 19 novembre à 19:30

Annulé en avril 2020 au club LFSM nous avait laissé exsangue. L’attente de ce trio n’en a été que plus forte ! Enfin celles que nous aimons comparer à la rencontre improbable de Sexy Sushi et Bérurier Noir, seront belles et biens à l’affiche de cette soirée qui s’annonce déjà mémorable. LES VULVES ASSASSINES, c’est DJ Conant, sa grande gueule et ses synthés crasses, MC Vieillard, ses gros muscles au service de son petit sampler, et Sam, véritable génie de la guitare électrique, pour un univers extra-terrestro musical’core. La liste de leurs inspirations est aussi longue que disparate : électro, rap, new wave, cumbia, drum&bass et j’en passe… LES VULVES ASSASSINES ne chantent pas la mièvrerie en anglais : elles assument leurs propos, en français s’il-vous-plaît. Elles abordent avec un vocabulaire fleuri les sujets importants tels que le chômage, l’état d’urgence, le consentement, l’IVG, la Commune, les gros muscles, et bien sûr l’amour. LES VULVES ASSASSINES vivent avec leur temps, elles sont modernes et émancipées. Elles ont la volonté d’affirmer leur place en tant que gonzesses dans ce monde musical hyper-couillu. Osons le mot : les Vulves sont résolument féministes. ? ✧ MINUIT MACHINE ✧ MINUIT MACHINE est un duo parisien créé en 2013 et dont les membres sont Hélène de Thoury (instruments) et Amandine Stioui (voix). La musique d’Amandine et Hélène est un subtile mélange d’émotions, de voix qui transpercent parfois, de lignes synthétiques planantes, et de beats électroniques aux accents techno. Le duo produit de la musique torturée, glaciale, qui prend aux tripes tout en donnant envie d’investir les pistes de danse et d’y déverser un torrent d’émotions. A travers leurs sons, nostalgiques mais emprunts de modernité, MINUIT MACHINE raconte leur passé, leur présent, leur futur, ces choses dont on ne peut parler, mais qui obsèdent, et inquiètent. Sombres et mélancoliques, les musiques de MINUIT MACHINE n’en sont pas moins terriblement addictives, dansantes et puissantes. Le groupe vient de sortir un nouvel EP “Basic Needs” sur le label Warriorecords. ?minuitmachine.bandcamp.com/ ✧ MZA ✧ Passionnée de techniques musicales, MZA manie synthétiseurs et expérimente les sons au service d’une Trance mélodique et puissante. Elle imagine une musique hors des sentiers battus en mélangeant différents types de son et samples aux machines analogiques. Sa musique se veut avant tout personnelle, imagée et hors normes. Après plusieurs sorties sur Maison Close Records, Take Hit Records et un récent EP sur COUP, ses productions vous donnent rendez vous pour un live plein de mélodies, de lignes acid et de kick aux saveurs techno. ? soundcloud.com/mzaofficiel ✧ LÉA OCCHI ✧ LÉA OCCHI est une DJ Techno française basée à Berlin, cofondatrice et résidente des célèbres soirées Spectrum à Paris. Inspirée par la culture berlinoise et la communauté LGBT, Léa sait définitivement comment faire danser les gens. Sa musique oscille toujours entre techno rythmée et lignes de basses profondes. En 2018, vous avez pu la voir jouer dans les soirées les plus folles de Paris. (Possession, Peripate, Fée Croquer). Depuis 2019 elle sillonne les lieux les plus célèbres d’Europe comme Concrete, La Machine du Moulin Rouge, Griessmühle, TRESOR et About Blank à Berlin, mais aussi en Pologne, Ukraine, République Tchèque.. Elle a également partagé les platines aux côtés de grands artistes tels que DVS1, Courtesy, Dasha Rush, Kas:st, Kobosil, Nihad Tule et bien d’autres… ? soundcloud.com/lea-occhi ✧ ÉLOI ✧ ÉLOI est une productrice, compositrice et interprète autodidacte unique, qui prouve que la pop française a de beaux jours à venir devant elle. Après une courte aventure en duo, ÉLOI sort en Décembre 2020 son premier EP « Acadia » aux influences minimal wave et pop allemande 80’s. Rempli de pépites comme « Divorce », ou « Flamme », le projet surprend par sa fraîcheur et sa justesse. La Voix d’ÉLOI apparait transgenre, entre fin d’adolescence déchue et découverte d’un monde adulte prometteur. « Acedia rend compte des états de conscience que j’ai traversé ces trois dernières années, de mes obsessions adolescentes et de mon envie de m’armer de courage pour dessiner un chemin hors des débris de mon existence », explique-t-elle. Elle prépare actuellement son 2ème EP dont le morceau « J’t’aime De Ouf » est le premier extrait. Entre envolée club et hyper pop, elle revisite ce tube pour l’emmener totalement ailleurs. Sa manière de produire et la virtuosité de ses textes sont autant d’éléments prometteurs. ? soundcloud.com/criskatpalace ✧ OXYTOCINE ✧ Bestiole synthétique en perpétuelle gestation, OXYTOCINE en fait trop avec moins que rien et enfante dans le plaisir en textes, musique (pop-rap) et vidéos sur l’instrumentale. Dans ce projet audiovisible l’artiste multimédia Julia Maura fait dialoguer en live ses films, sa voix et ses textes qui portent un regard incisif sur les questions de seXe, de genre et leur hybridation avec les nouvelles technologies. ? youtu.be/4Lfa7aJ4M7Q ✧ VÉNUS CLUB ✧ Crew féminin de DJs et passionnées de bon son, le VÉNUS CLUB mise sur son énergie et son éclectisme pour vous faire taper du pied et vous envoyer dans l’espace ! De l’italo-disco à la trance en passant par la micro-house et la techno, vous trouverez forcément votre bonheur dans la myriade de genres que propose le VÉNUS CLUB. Houston, paré.e.s à décoller ! ? soundcloud.com/venusclubofficiel

https://bit.ly/Billets_LFSM2021

Les Femmes s’en mêlent et Petit Bain présentent

Petit Bain 7 Port de la Gare, 75013 Paris Paris Quartier de la Gare



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T19:30:00 2021-11-19T23:45:00