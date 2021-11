Les Femmes s’en mêlent – Kaki King + Sophia Kennedy Petit Bain, 17 novembre 2021, Paris.

Les Femmes s’en mêlent – Kaki King + Sophia Kennedy

Petit Bain, le mercredi 17 novembre à 19:30

Les Femmes s’en mêlent 2021 reviennent ✧KAKI KING ✧ Énorme joie et fierté de retrouver l’artiste américaine Kaki King pour son retour aux Femmes s’en Mêlent. La compositrice et guitariste basée à Brooklyn avait enflammé le festival en 2013 avec ses pièces instrumentales. Celle qui est considérée comme l’une des plus grandes guitaristes vivantes au monde, connue à la fois pour sa maîtrise technique et pour sa quête constante de repousser les limites de l’instrument, viendra nous proposer son show multimédia ou s’allient technique et poésie. Un moment unique et rare à ne pas manquer. ?soundcloud.com/kakiking ✧ SOPHIA KENNEDY ✧ La musique de SOPHIA KENNEDY sonne parfois comme la bande-son d’un monde qui se désintègre, suspendue à un fil de souvenirs, elle combine le glamour et le charme morbide des airs de spectacle de tin pan alley des années 60 ou 70 et pourtant elle embrasse pleinement le modernisme. Son nouvel album, Monsters (sorti chez City Slang), est plein de rebondissements, de moments de joliesse parsemés de paranoïa. Le titre lui-même, est un commentaire auto-ironique et comique sur le fait d’être un artiste essayant d’apprivoiser ses propres créations comme des “monstres” devenus sauvages, mais aussi un clin d’œil à une tension généralement menaçante dans le monde. Ayant grandi en Allemagne après que sa famille ait émigré de Baltimore, elle a développé une oreille pour les chansons excentriques en puisant dans la collection de disques de sa mère : Whitney Houston et Simon & Garfunkel au début, Karen Dalton et le Velvet Underground plus tard. ?[https://www.youtube.com/watch?v=oJ_G30K4T0k](https://www.youtube.com/watch?v=oJ_G30K4T0k)

