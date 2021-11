Les Femmes s’en mêlent – Gustaf + Drab City + Ottis Cœur Petit Bain, 18 novembre 2021, Paris.

Petit Bain, le jeudi 18 novembre à 19:00

[http://www.youtube.com/watch?v=mjwktEHDF6E](http://www.youtube.com/watch?v=mjwktEHDF6E)TAF a créé un buzz qui semble provenir d’une autre époque. Les 5 membres du groupe n’ont en effet encore rien enregistré mais se sont déjà taillés une solide réputation, comme “l’un des groupes les plus travailleurs… et les plus amusants de New York” (BrooklynVegan). Cet enthousiasme pour leur post-punk dansant inspiré par ESG s’est rapidement propagé en dehors de la ville, attirant l’attention de Beck ou encore de James Chance. Le groupe a également partagé l’affiche avec des artistes comme Omni, Tropical Fuck Storm, Dehb et Bodega. ?www.youtube.com/watch?v=mjwktEHDF6E ✧ DRAB CITY ✧ Le mystérieux duo français basé à Berlin a sorti l’un des albums les plus entêtant de 2020 ! Sur le label anglais Bella Union, « Good Songs for Bad people » nous entraîne dans une langueur moite conjuguant dream pop, jazz, dub, blues et trip-hop. « les brouilleurs de pistes Asia et Chris bricolent aussi séparément sous les impénétrables blazes de Islamiq Grrrls et oOoOO, cultivant pas mal l’opacité et le flegme du désenchantement. Elle est un genre de Billie Eilish qui aurait été serinée à Courtney Love ; lui semble tout droit exfiltré des patachons punk de Fat White Family. Le titre de leur premier album, Good Songs for Bad People, évoque une compile psychobilly-goth des Cramps ; l’ambiance générale, celle du film Only Lovers Left Alive et ses vampires rock embaumés par Jarmusch. » Christophe Conte / Liberation. Pour la première fois en concert en France pour LFSM (avec Vendôme et Bruxelles) ? [https://www.youtube.com/watch?v=mGpSMthyXkg](https://www.youtube.com/watch?v=mGpSMthyXkg) ✧ OTTIS CŒUR ✧ « Pour ceux qui penseraient encore que la France n’est pas un pays du Rock, OTTIS CŒUR est un nouvel exemple de l’effervescence actuelle de la scène locale qui, à défaut d’être célèbre, ne manque pas d’énergie ni d’idées. « OTTIS CŒUR, c’est deux filles qui chantent fort », nous dit-on dans leur biographie. Mais le principal c’est de bien le faire, et il suffira d’un morceau tranchant, le single « Je Marche Derrière Toi » – qui est également leur premier clip – pour illustrer parfaitement ce propos. Prônant l’émancipation féminine, Margaux et Camille n’ont besoin de personne. Sinuant à travers des couplets doux et des refrains rugissants, les deux électrons, plus libres que jamais, gravitent autour du même noyau : le rock. ? [https://www.youtube.com/watch?v=HekFYI5hrsA](https://www.youtube.com/watch?v=HekFYI5hrsA)

