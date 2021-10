LES FEMMES S’EN MÊLENT 2021 Natalie Bergman + Denys & the Roses ☞ Supersonic, Paris SUPERSONIC, 15 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 15 novembre 2021

de 19h à 23h

gratuit

LES FEMMES S’EN MÊLENT 2021 reviennent !!!

Du 15 au 27 novembre à Paris (75)

Le festival historiquement programmé au printemps (dernière édition en avril 2019) s’invite cette fois-ci en hiver, du 15 au 27 novembre, avec une sélection abondante d’artistes et de musiciennes généreuses, intergénérationnelles, diverses, et éclectiques dans plein de lieux dans Paris.

☞ LUNDI 15 NOVEMBRE AU SUPERSONIC

✧ NATALIE BERGMAN ✧

Après avoir fait de remarquables débuts aux côtés de son frère Elliot Bergman sous le nom de Wild Belle, qui lui valent de côtoyer Elvis Costello ou Beck, Natalie Bergman affronte la brutalité de la mort : celle de son père et de sa belle-mère dans un accident de la route.

Son immense peine, elle l’exorcise avec Mercy, preuve de son amour pour Dieu comme pour la musique – en particulier le gospel. Sa voix tutoyant les étoiles les plus hautes du ciel, elle raconte ce qu’est l’amour, la résilience, le besoin d’avoir un foyer.

C’est ravissant, teinté d’échos exotica (“I Will Praise You”) ou country (“He Will Lift You Up Higher”). Ecrit, enregistré et majoritairement produit par Bergman elle-même, Mercy redonne foi en l’humain, si ce n’est en Dieu lui-même.

Sophie Rosemont dans Rolling Stone

✧ DENYS & THE ROSES ✧

DENYS & THE ROSES balance une formule rock et lo-fi. Son premier EP, «That Is Strange» recoupe des portraits d’une douce folie sur un son infiniment garage, aux abords d’une pop aussi grunge que baroque. Enregistré et mixé avec le groupe Acid Child à Manchester, ce premier 6 titres sort chez Lofish Records en France en février 2021. Un pêle-mêle de l’ardeur sans-gêne et cinématographique d’une Juliette Lewis, les envolées millimétrées et psychédéliques de King Crimson et le parti pris affreux sale et méchant des Dead Weather : le personnage particulièrement efficace de « Denys » pèse son poids dans ce cocktail de

genres !

