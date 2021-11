LES FEMMES S’EN MÊLENT 2021 La Marbrerie, 20 novembre 2021, Montreuil.

LES FEMMES S’EN MÊLENT 2021 reviennent du 15 au 27 novembre à Paris… et à Montreuil !

Le festival historiquement programmé au printemps (dernière édition en avril 2019) s’invite cette fois-ci en hiver avec une sélection abondante d’artistes et de musiciennes intergénérationnelles, diverses, et éclectiques, dans plein de lieux de Paris, et à La Marbrerie de Montreuil !

Au programme : Sônge + Coeur + Zinée + Go Go Go

✧ SÔNGE ✧

Armée d’une soul électronique ancrée dans le présent et l’avenir, cette auteure/compositrice et DJ puise dans le tréfonds de son inconscient des mélodies charnelles et lunaires. Parfois comparée à Banks ou FKA Twigs, SÔNGE invente un r’n’b’ futuriste aux couleurs étincelantes qui emprunte autant à l’allégresse qu’à une douce mélancolie. Son 1er album composé entre Quimper, Ajaccio et Cuba est « une véritable odyssée, contemporaine et flamboyante! » dixit Les Inrockuptibles. Il est né de la rencontre avec le brillant Myd de Club Cheval et Nk.F, ingé son légendaire du rap francophone (PNL, Booba, Damso…).

Elle viendra nous proposer une de ses nouvelles créations : un dj set electro live en exclusivité !

✧ ZINÉE ✧

ZINÉE évolue dans un univers contrasté entre ténèbres et lumières, parfois doux, parfois agressif… Sa voix et son flow uniques l’ont propulsé dans une autre galaxie, ce qui rend sa musique particulièrement reconnaissable dès les premières secondes d’un morceau. ZINÉE livre sa vision personnelle du monde, sans détours, de manière crue et détachée. Elle pose ses lyrics ténébreux avec un flow ravageur, aussi bien sur de la Drill que de la Trap. ZINÉE excelle aussi dans l’écriture de textes plus frais et lumineux qu’elle place sur des hybrides Hip-Hop acoustiques concoctés par son équipe de magiciens.

✧ CŒUR ✧

Échappée du duo Schlaasss, portant haut les couleurs des Minouches, la rappeuse, chanteuse et artiste française Charlie Duran aka Coeur a dévoilé en mars 2020 sa toute première mixtape Minouche Mafia, portée par les productions incisives de Bonetrips (Liqid, Les Gourmets…) et Nicolas Steib : douze morceaux violemment poétiques, joyeusement charnels où le rap, l’électronique et la pop cohabitent dans un cadavre exquis musical aux allures de manifeste féministe, pro-LGBT et inclusif puissant. CŒUR sait explorer cette écriture sans figures imposées, où les images se substituent aux jeux de mots, où la voix éraillée n’est jamais un frein, où la provocation se révèle être un appel au rassemblement de tous.

✧ GO GO GO ✧

Go Go Go est un Collectif d’artistes féminines, autonomes et fluides représenté ce soir là par Turtle White, Ngielix, Yelsha, Kelyboy, Loup Blaster…

