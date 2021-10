LES FEMMES S’EN MÊLENT 2021 La Battue + Good Morning TV Le Point Ephémère, 16 novembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Le mardi 16 novembre 2021

de 20h à 23h30

payant

LES FEMMES S’EN MÊLENT 2021 reviennent Le festival historiquement programmé au printemps (dernière édition en avril 2019) s’invite cette fois-ci en hiver

✧ LA BATTUE ✧

Voilà un trio inespéré en France ! Imaginez un groupe qui le goût de Broadcast, la verve de Stereolab, et qui s’inspire de la pop orchestrale de Grizzly Bear, et vous aurez le groupe français le plus exaltant du moment. LA BATTUE c’est d’abord une histoire de fratrie avec les sœurs et frères Elli (Mermonte – clavier et chant) et Bertrand James (batteur de Totoro), auxquels d’ajoute la chanteuse et claviériste Yurie Hu du groupe Yacthclub. Leur dernier EP « Get set, Go!” (sorti au mois de mai) est une merveille d’harmonies vocales et une sublime alliance entre Math rock et pop lumineuse. Avec pour ambition de faire « remuer les corps » tout en gardant leur fraîcheur pop, LA BATTUE confirme son status de meilleur groupe de sunshine pop garantie «sans guitares ». Et l’on a beau chercher, on ne leur trouve pas d’égal dans l’hexagone. Ni ailleurs, d’ailleurs.

✧ GOOD MORNING TV ✧

Après un premier EP éponyme remarqué en France mais également outre-atlantique en 2016, la formation indie pop GOOD MORNING TV menée par Bérénice Deloire s’apprête à sortir son premier album sur le label Géographie (Marble Arch, Paper Tapes, Born Idiot).

Après 2 ans d’écriture, le quatuor s’est isolé dans une paisible maison en pierre du sud de la France afin de coucher sur bandes ce premier album. C’est ici qu’ils vont aménager un studio précaire aux airs de laboratoire. De quelques incantations et beaucoup d’huile de coude naît “Small Talk”. Un opus singulier à la production contemporaine (Barth Bouveret), traversé par un songwriting aventureux qui fait la part belle aux refrains immédiats. Si les horizons sonores semblent familiers, c’est dans l’approche introspective et sensible que ce premier album nous prend à revers. Avec ce disque, la bande à Bérénice Deloire dépeint la douce mélancolie d’un quotidien désabusé, et propose ici sa ré-interprétation de la pop, quelque part entre Broadcast, Deerhoof ou encore The Olivia Tremor Control.

✧ LUHA ✧

LUHA débute ses premières expérimentations de l’autre côté de la Manche à Londres en 2017. C’est finalement dans son petit studio parisien que naissent les premières démos. À la suite du confinement, elle sort son premier EP auto-produit de 4 titres sous le nom « Is It Today Or Tomorrow ». Aujourd’hui, la jeune artiste s’éloigne de la dream-pop et travaille sur de nouveaux morceaux plus intimistes aux sonorités indie-rock.

Le Point Ephémère 200 Quai de Valmy Paris 75010

7, 7bis : Louis Blanc (190m) 2, 5, 7bis : Jaurès (211m)



Contact :Le Point Ephémère 0140340248 https://www.facebook.com/events/332400568677515

