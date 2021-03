Toulouse Quai des Savoirs Haute-Garonne, Toulouse En ligne : Les femmes scientifiques sortent de l’ombre Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du lundi 8 mars au dimanche 14 mars à Quai des Savoirs

### Participez en équipe à l’Éditathon [**Dans le cadre du Mois de l’Égalité Femmes-Hommes**](https://api-culture.toulouse.fr/web/social/-/femmes-hommes-mois-de-l-egalite) Pour la 3e année consécutive, le Quai des Savoirs et ses partenaires proposent une programmation spéciale pour mettre à l’honneur les femmes scientifiques et leurs activités de recherche. Cette année, une attention particulière sera portée aux femmes travaillant (ou ayant travaillé) dans l’informatique, les mathématiques, l’intelligence artificielle, la robotique… **Femmes de l’Intelligence artificielle VS Femmes des sciences de la Terre : le match !** Choisissez votre équipe et défendez-la sur Wikipédia : que vous soyez un·e contributeur·trice habitué·e ou débutant·e, enrichissez les biographies de femmes (historiques ou contemporaines) dans ces deux disciplines. Tous les coups (ou presque) sont permis : création d’article, traduction d’un article depuis un Wikipédia étranger, enrichissement/correction d’un article existant, ajout de sources, légende de photos… À la fin, ce sont les femmes qui gagnent ! Jeudi 11 mars, le matin, suivez en ligne l’initiation à la plateforme Wikipédia avec la Wikipédienne Diane Ranville, sur la chaîne Twitch du Wikipédia francophone. Participez à l’Éditathon ! Des Wikipédien·nes ainsi que des représentant·es des centres de sciences de Grenoble et Toulouse seront présent·es sur Discord pour vous accompagner. _Editathon organisé par le Quai des Savoirs, en partenariat avec la Casemate de Grenoble_ ### Plus d’infos [Découvrez la programmation spéciale pour mettre à l’honneur les femmes scientifques en et leurs activités de recherche sur le site du Quai des Savoirs ](https://www.quaidessavoirs.fr/-/quand-les-femmes-scientifiques-sortent-de-l-ombre) ![]() ### Infos pratiques * Du 8 au 14 mars 2021

