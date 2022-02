Les femmes scientifiques sortent de l’ombre #4 Quai des Savoirs Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

**Les femmes scientifiques sortent de l’ombre #4 – Les maths à la une !**[](https://www.semaineducerveau.fr/) _Dans la cadre de la journée internationale des droits des femmes._ ### Programme Méconnues, victimes de préjugés. Les maths, comme les femmes scientifiques, méritent d’être valorisées. Le 8 mars, le Quai des Savoirs et ses partenaires * ont choisi les mathématiques comme discipline phare de cette édition en écho avec le festival “Les maths dans tous leurs états“ (8-25 mars) organisé par l’association Maths en scène. **Ateliers au Plateau créatif** L’atelier “qui suis-je ?” Femmes scientifiques inspirantes d’hier et d’aujourd’hui. Le Tore est facteur **Le speed dating scientifique, une expérience qui compte !** **Table ronde** Choisir les mathématiques : pourquoi est-ce important pour les femmes ? [Réservez votre place ici](https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228478165044) **Le Conte : Les diamants parfaits** ![]() ### Plus d’infos [Site du Quai des Savoirs](https://www.quaidessavoirs.fr/-/article-programmation-accueil?oaq%5Buid%5D=9308911) ![]() ### Infos pratiques * Mardi 8 mars de 10h à 20h30 * Entrée libre

Accès libre et gratuit

