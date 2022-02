Les femmes scientifiques sortent de l’ombre #4 – Les maths à la une ! Quai des Savoirs, 8 mars 2022, Toulouse.

**Les femmes scientifiques sortent de l’ombre #4 – Les maths à la une !** Méconnues, victimes de préjugés. Les maths, comme les femmes scientifiques, méritent d’être valorisées. Le 8 mars, le Quai des Savoirs et ses partenaires ***** ont choisi les mathématiques comme discipline phare de cette édition en écho avec le festival “Les maths dans tous leurs états“ (8-25 mars) organisé par l’association Maths en scène. **Au programme de la journée :** ### **Programmation scolaire, 10h -16h :** Trois classes seront accueillies au Quai des savoirs pendant cette journée afin d’effectuer la visite de l’exposition « Esprit critique » et réaliser les ateliers proposés par l’association Maths en scène au Plateau créatif. — ### **Ateliers au Plateau créatif** Par l’association Maths en scène, maximun 15 participant.e.s, à partir du collège. * **L’atelier « qui suis-je ? » Femmes scientifiques inspirantes d’hier et d’aujourd’hui.** Cette atelier a pour vocation de sensibiliser un public collégien ou lycéen à la sous-représentation des femmes dans le milieu scientifique. Chaque participant écrit le nom d’une femme scientifique d’une liste proposée par l’animatrice sur un post-it et le colle sur le front de son voisin de gauche. Chaque participant doit découvrir la mathématicienne, l’informaticienne, …. qu’il incarne. Le jeu se terminera par des échanges avec les participants et l’animatrice sur la place des femmes dans l’histoire des sciences. * **Le Tore est facteur** La topologie est une branche des mathématiques qui se demande si on peut déformer un objet en un autre. Nous explorerons par des jeux et des manipulations l’exemple des surfaces. L’animateur en profitera pour présenter Maryam Mirzakhani qui était spécialiste des surfaces. — ### **Le speed dating scientifique, une expérience qui compte !** ### Dans le hall du QDS de 16h à 18h Faire un tour des mathématiques à travers des rencontres de femmes scientifiques de diverses disciplines, c’est l’expérience proposée par le CNRS dans le cadre d’un speed dating scientifique. En dix minutes chrono, vous pourrez échanger avec une économiste, une informaticienne, une astronome… et lui poser des questions sur son parcours, son quotidien et ses recherches actuelles. Au son de la cloche, vous passerez à la prochaine rencontre… scientifique! **Avec,** **Laetitia Colombani**, doctorante, **Monique Pontier,** professeure émérite et **Sabine Mercier** enseignante-chercheuse Université Toulouse III – Paul Sabatier, de l’Institut de mathématiques de Toulouse (IMT – CNRS, UT3, INSA Toulouse). **Audrey Coutens** astronome adjointe et Natalie Webb astronome, de l’Institut de recherches en astrophysique et planétologie (IRAP/OMP – CNRS, CNES, Université Toulouse III – Paul Sabatier). **Elsa Cazelle,** chercheuse CNRS et Sylvie Chambon, enseignante chercheuse INP Toulouse, de l’Institut de recherche en informatique de Toulouse (IRIT – CNRS, Université Toulouse III – Paul Sabatier, Toulouse INP). **Mioara Joldes**, chercheuse CNRS au Laboratoire d’analyse et d’architecture des systèmes du CNRS (LAAS-CNRS). — ### **Table ronde** * **Choisir les mathématiques : pourquoi est-ce important pour les femmes?** ### A 18h dans l’Agora de l’expo, durée 1h ### [Réservez votre place ici](https://billetterie.quaidessavoirs.toulouse-metropole.fr/selection/timeslotpass?productId=10228478165044) Les mathématiques sont une porte d’accès privilégiée aux carrières scientifiques et notamment aux métiers du numérique très créateurs d’emplois. Deux chercheuses nous expliquent à quoi peuvent servir les maths et pourquoi il faut changer son regard sur une discipline souvent mal comprise. **Avec,** **Emmanuelle Auriol,** Professeure en économie Université Toulouse 1 Capitole à Toulouse School of Economics (TSE-R – CNRS, UT1C) **Anne Ruiz-Gazen,** Professeure en mathématiques appliquées Université Toulouse 1 Capitole à Toulouse School of Economics (TSE-R – CNRS, UT1C). Animée par **Emmanuelle Durand Rodriguez**, journaliste Club de la Presse d’Occitanie. La rencontre sera diffusée en live sur la chaine Youtube du Quai des savoirs. — * **La table ronde sera suivi par :** ### **Le Conte : Les diamants parfaits** ### Après 19h30 dans l’Agora, durée 35 min Par Marie Lhuissier, conteuse-mathématicienne. Alicia est fille de diamantaire. Comme tous les diamantaires du peuple de la Mine, son père essaie de retrouver la forme des diamants parfaits qui, avant d’être perdus, protégeaient autrefois leur peuple. À la mort de son père, Alicia veut prendre sa suite mais, dans le peuple de la Mine, seuls les hommes sont diamantaires… Un conte inspiré de l’histoire d’Alicia Boole, sur les solides réguliers et l’idée de la perfection mathématique, mais aussi sur la place des femmes en mathématiques. *** Partenaires de l’événement:** CNRS Occitanie Ouest, Club de la presse Occitanie, Université Fédérale Toulouse Midi Pyrénées, Associations Maths en scène, Femmes & Sciences et Wikimédia France. _Crédit photo : ©AdobeStock-Pixel-Shot_ [_Pour plus d’informations consultez le site internet du CNRS_](https://www.occitanie-ouest.cnrs.fr/fr/cnrsinfo/les-femmes-scientifiques-sortent-de-lombre-4-les-maths-la-une)

Entrée libre

Dans la cadre de la journée internationale des droits des femmes.

Quai des Savoirs allée Matilda 31000 Toulouse



