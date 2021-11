LES FEMMES SAVANTES Toulouse, 11 décembre 2021, Toulouse.

10 EUR Une pièce pour les temps présents, lucide et édifiante sur la famille, sur les fonctions de père et de mère, sur les rapports des hommes et des femmes.

A partir de la Renaissance, les femmes ont épousé ce discours de la science. Elles se sont retrouvées dans ce rapport au savoir et s’y sont engouffrées. Elles deviennent dès lors des « sachantes », des « femmes » « savantes ».

Aussi, les retrouve-t-on au 17ème et 18ème siècle créant et animant des salons où s’exposent ceux qui brillent par leur savoir et véhiculent les discours qui nourriront la Révolution française.

Dans la perspective du 400ème anniversaire de la naissance de Molière, « La Comédie d’Épidaure » vous propose sa nouvelle présentation de la pièce !

