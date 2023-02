Les femmes savantes LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE, 28 mai 2023, PARIS.

Les femmes savantes LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE. Un spectacle à la date du 2023-05-28 à 19:45 (2023-02-11 au ). Tarif : 28.6 à 35.2 euros.

Une des comédies les plus drôles de Molière, dans une mise en scène virevoltante en costumes d’époque, peuplée de personnages burlesques et ridicules ! Armande et Henriette sont diamétralement opposées. Alors qu’Henriette aspire à une vie simple et au bonheur conjugal, sa soeur Armande prétend refuser l’amour, préférant se consacrer aux choses intellectuelles et à la science. Pourtant, lorsqu’Armande apprend qu’Henriette s’apprête à épouser Clitandre, son ancien prétendant, sa jalousie s’exacerbe. Aidée de sa mère et de sa tante, elle va tout faire pour empêcher cette union avec un seul objectif, marier Henriette à Trissotin, un faux savant aux dents longues qui mène nos 3 savantes par le bout du nez… Au prétexte de traiter de l’éducation des femmes, Molière nous livre une satire féroce des pédants et pédantes de l’époque aux prétentions intellectuelles affichées. Manipulées par Trissotin à coups de grammaire et de sonnets, Philaminte, Bélise et Armande, les femmes savantes, veulent tout révolutionner. Henriette, Chrysale et Clitandre, armés de leur bon sens, parviendront-ils à les en empêcher ?

LA COMEDIE ST-MICHEL – GRANDE SALLE PARIS 95 BOULEVARD SAINT-MICHEL Paris

