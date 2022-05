Les Femmes Savantes – L’aparté, 21 mai 2022, .

Les Femmes Savantes – L’aparté

2022-05-21 – 2022-05-21

“Les Femmes savantes”, comédie de 1672 de Molière, est un récit d’évènements en vers. Porté par 2 comédiens et 2 comédiennes qui se partagent tour à tour les 13 rôles dans une scénographie épurée mettant l’accent sur leur interprétation, ce spectacle traite de questions toujours d’actualité (le rôle et la place des femmes dans notre société, les dangers liés à l’idéalisation de la notoriété, les rapports de pouvoir au sein du couple, etc.).



Production L’aparté

Mise en scène : Justine Assaf assistée de Cécile Peyrot

Avec Justine Assaf, Antoine Fichaux, Cécile Peyrot, Frédéric Onnis.

Rendez-vous au Divaldo le 21 mai.

+33 4 91 25 94 34 https://www.divadlo-theatre.fr/Spectacles+Tout+Public+_6.html

