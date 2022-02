Les Femmes Savantes de Molière Maison de Quartier Porchefontaine Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Les Femmes Savantes de Molière, proposé par l’Académie Internationale des Arts du Spectacle de Versailles (AIDAS). Mise en scène Danuta Zarazik. Participation libre au profit de l’association Solidarités Nouvelles pour le Logement (SNL).

Participation libre – sans réservation

Proposé par l’Académie Internationale des Arts du Spectacle. Maison de Quartier Porchefontaine 86 rue Yves Le Coz Versailles Porchefontaine Yvelines

2022-04-08T20:30:00 2022-04-08T22:00:00

