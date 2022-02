LES FEMMES SAVANTES Bédarieux Bédarieux Catégories d’évènement: Bédarieux

Hérault

LES FEMMES SAVANTES Bédarieux, 18 mars 2022, Bédarieux. LES FEMMES SAVANTES Bédarieux

2022-03-18 – 2022-03-18

Bédarieux Hérault Bédarieux 15 15 EUR LES FEMMES SAVANTES

La Compagnie du Détour vous propose une pièce de théâtre

Vendredi 18 Mars à 21h à la Salle de la Tuilerie à Bédarieux QUAND MOLIERE FAISAIT DU FEMINISME SANS LE SAVOIR Les comédies de Molière continuent de nous faire rire aux larmes, c’est pourquoi son géni est ici transposé dans un intérieur moderne. Le texte original des « Femmes savantes », interprété avec brio par les cinq comédiennes qui s’en partagent les rôles, est toujours aussi bouleversant, touchant et ridicule à la fois. Si Molière en son temps a pensé se moquer des femmes qui voulaient s’instruire, son texte prend aujourd’hui des allures de revendications féministes, gageons que l’auteur serait le premier à en rire. Mise en scène : Agnès Larroque | Avec : Adeline Benamara, Laure Seguette, Irène Chauve, Valérie Larroque, Frédérique Moreau De Bellaing | Scénographie et costumes : Benjamin Moreau | Création lumière : Jean Tartaroli | Maquillage, perruques : Pascal Jehan | Construction décor : Audrey Gonod La Tuilerie, Avenue des Justes parmi les Nations A partir de 12 ans

Durée : 1h20 Tarifs :

plein 15 €

réduit 10 €

jeune public 7 €

Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27 LES FEMMES SAVANTES

La Compagnie du Détour vous propose une pièce de théâtre

Vendredi 18 Mars à 21h à la Salle de la Tuilerie à Bédarieux QUAND MOLIERE FAISAIT DU FEMINISME SANS LE SAVOIR +33 4 67 95 48 27 LES FEMMES SAVANTES

La Compagnie du Détour vous propose une pièce de théâtre

Vendredi 18 Mars à 21h à la Salle de la Tuilerie à Bédarieux QUAND MOLIERE FAISAIT DU FEMINISME SANS LE SAVOIR Les comédies de Molière continuent de nous faire rire aux larmes, c’est pourquoi son géni est ici transposé dans un intérieur moderne. Le texte original des « Femmes savantes », interprété avec brio par les cinq comédiennes qui s’en partagent les rôles, est toujours aussi bouleversant, touchant et ridicule à la fois. Si Molière en son temps a pensé se moquer des femmes qui voulaient s’instruire, son texte prend aujourd’hui des allures de revendications féministes, gageons que l’auteur serait le premier à en rire. Mise en scène : Agnès Larroque | Avec : Adeline Benamara, Laure Seguette, Irène Chauve, Valérie Larroque, Frédérique Moreau De Bellaing | Scénographie et costumes : Benjamin Moreau | Création lumière : Jean Tartaroli | Maquillage, perruques : Pascal Jehan | Construction décor : Audrey Gonod La Tuilerie, Avenue des Justes parmi les Nations A partir de 12 ans

Durée : 1h20 Tarifs :

plein 15 €

réduit 10 €

jeune public 7 €

Renseignements et réservations : 04 67 95 48 27 Bédarieux

dernière mise à jour : 2022-01-21 par OT DU GRAND ORB

Détails Catégories d’évènement: Bédarieux, Hérault Autres Lieu Bédarieux Adresse Ville Bédarieux lieuville Bédarieux Departement Hérault

Bédarieux Bédarieux Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bedarieux/

LES FEMMES SAVANTES Bédarieux 2022-03-18 was last modified: by LES FEMMES SAVANTES Bédarieux Bédarieux 18 mars 2022 Bédarieux Hérault

Bédarieux Hérault