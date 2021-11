Yvré-l'Évêque Yvré-l'Évêque 72530, Yvré-l'Évêque LES FEMMES QUI AIDENT Yvré-l’Évêque Yvré-l'Évêque Catégories d’évènement: 72530

Yvré-l'Évêque

LES FEMMES QUI AIDENT Yvré-l'Évêque, 30 novembre 2021

2021-11-30

Yvré-l’Évêque 72530 Yvré-l’Évêque EUR 8 « Les femmes qui aident »

Récit rêvé écrit et joué par la conteuse Lisa Baissade Tarif : 8€

(gratuit pour adolescents, étudiants et demandeurs d’emploi) L’histoire : Anna, jeune infirmière a accepté un travail d’accompagnement en soins palliatifs à domicile. Elle se pose beaucoup de questions à ce sujet. Lors d’un voyage en train, elle va faire la connaissance d’une vieille femme, Nerran, qui a été «Moïra» dans son pays, la Roumanie.

Les «Moïras» sont des femmes qui aident à la naissance des enfants , et accompagnent les fins de vie… L’association JALMALV Sarthe (Jusqu’à La Mort Accompagner La Vie) organise cette soirée. jamalv72@hotmail.fr +33 2 43 54 27 12 https://www.helloasso.com/associations/jalmalv-sarthe/evenements/les-femmes-qui-aident « Les femmes qui aident »

Lieu Yvré-l'Évêque
Adresse Les Saulnières Avenue Rhin et Danube