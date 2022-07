Les femmes préfèrent en rire Marseille 1er Arrondissement, 19 octobre 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Projection du film « Les Femmes préfèrent en rire » et intervention de la réalisatrice Marie Mandy. Documentaire sur les femmes humoristes actuelles et leur répertoire, leurs motivations et inspiration.



​Performance conférence ​de l’humoriste belge Farah, une comédienne du film.

L’humour au féminin sera à l’honneur au Variétés : présentes sur les ondes et les plateaux, elles réagissent à l’actualité et portent des combats en maniant la dérision.

