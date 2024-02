Les femmes Pierrefonds, vendredi 6 décembre 2024.

Les femmes Pierrefonds Oise

Photographies de Audrey Prévot.

Photographe passionnée depuis une dizaine d’années environ, Audrey a rapidement été attirée par la photographie en studio. Elle se spécialise dans la mise en valeur du modèle, avec pour but de l’aider à reprendre confiance en soi. Un sentiment d’assurance que l’on ressent à travers cette série de clichés.

L’exposition Les femmes est une opportunité pour montrer au public que chaque femme est belle. Elle valorise la féminité, la confiance en soi, la beauté sous toutes ses formes ronde, mince, avec des cicatrices visibles ou non. Ce lien qui se crée entre photographe et modèle permet d’avoir des résultats uniques, naturels et authentiques.

Chaque séance photo est une véritable histoire…

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-12-06 10:00:00

fin : 2024-12-20 17:00:00

1 Place de l’Hôtel de Ville

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France contact@destination-pierrefonds.fr

