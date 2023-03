Les Femmes Pardonnent mais n’oublient jamais – Le République (Paris) LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS Catégorie d’Évènement: Paris

Les Femmes Pardonnent mais n’oublient jamais – Le République (Paris) LE REPUBLIQUE-SALLE 1, 30 avril 2023, PARIS. Les Femmes Pardonnent mais n’oublient jamais – Le République (Paris) LE REPUBLIQUE-SALLE 1. Un spectacle à la date du 2023-04-30 à 17:00 (2023-03-04 au ). Tarif : 30.7 à 30.7 euros. LES FEMMES PARDONNENT MAIS N’OUBLIENT JAMAISÉcrit par Franck Duarte, Pierre Léandri et Enver RecepovicMise en scène par Pierre LéandriAvec Caroline Marchetti ou Fibs Tendille, Bérénice Bala ou Loelia Salvador et Pierre LéandriA partir de 16 ans. La vengeance est un plat qui se mange chaudCe soir, le chaud lapin devient la proie… C’est bien connu : les hommes ne mentent pas, c’est la vérité qui se trompe.Une comédie délirante où la vengeance se mange épicé.Ce qui est sûr, c’est que ce soir, les femmes vont se régaler. Par les auteurs de « Jamais le deuxième soir », « Le Mariage nuit gravement à la santé » et « Petits crimes entre amis » Les Femmes Pardonnent mais n’oublient pas Les Femmes Pardonnent mais n’oublient pas Votre billet est ici LE REPUBLIQUE-SALLE 1 PARIS 1 Bld Saint Martin Paris LES FEMMES PARDONNENT MAIS N’OUBLIENT JAMAIS Écrit par Franck Duarte, Pierre Léandri et Enver Recepovic

