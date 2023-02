LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT LE GRAND THEATRE 3T, 7 février 2023, TOULOUSE.

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer !Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ?Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ?Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : L’habitude, les petites manies, la jalousie. L’habitude, la belle famille, les enfants. L’habitude…Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges !On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant.100% des couples ont tenté leur chance… Et pour les célibataires… Prenez des notes.Une comédie interactive concoctée par les créateurs de “Faites l’amour pas des gosses” et “Libéréee… Divorcéee”.Auteurs : Sophie DEPOOTER – Sacha JUDAZSKOMise en scène : Sophie DEPOOTER – Sacha JUDAZSKO LES FEMMES ONT TOUJOURS RAISON LES HOMMES N’ONT JAMAIS TORT ! EUR27.0 27.0 euros

LE GRAND THEATRE 3T TOULOUSE 40 RUE GABRIEL PERI Haute-Garonne

