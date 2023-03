Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort – Théâtre à l’Ouest (Caen) THEATRE A L’OUEST CAEN, 30 décembre 2023, CAEN.

Les femmes ont toujours raison, les hommes n’ont jamais tort – Théâtre à l’Ouest (Caen) THEATRE A L’OUEST CAEN. Un spectacle à la date du 2023-12-30 à 21:00 (2023-09-27 au ). Tarif : 27.2 à 27.2 euros.

Si vous êtes en couple… Vous allez le rester ! Si vous êtes célibataire… Profitez-en, ça ne va pas durer ! Qui n’a jamais eu envie de jeter son mari avec les encombrants ? Qui n’a jamais eu envie de découper les robes de sa femme ? Vivre à deux revient à traverser un champ de mines : L’habitude, les petites manies, la jalousie. L’habitude, la belle famille, les enfants. L’habitude… Lucas et Julie vous montrent sans filtre et sans tabous comment éviter tous les pièges ! On ne sait pas dans quel état vous entrerez dans la salle, mais on sait qu’en sortant, vous serez prêts à faire péter les noces de diamant. 100% des couples ont tenté leur chance… Et pour les célibataires… Prenez des notes. Une comédie interactive concoctée par les créateurs de « Faites l’amour pas des gosses » et « Libéréee… Divorcéee ». Auteurs : Sophie DEPOOTER – Sacha JUDAZSKO Mise en scène : Sophie DEPOOTER – Sacha JUDAZSKO Les Femmes Ont Toujours Raison

THEATRE A L’OUEST CAEN CAEN 8 QUAI VENDEUVRE Calvados

