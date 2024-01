LES FEMMES MUSICIENNES SONT DANGEREUSES Castries, vendredi 17 mai 2024.

LES FEMMES MUSICIENNES SONT DANGEREUSES Castries Hérault

Dans le cadre de la Comédie du Livre, la ville et la médiathèque accueillent l’autrice Annie Coste, pour une soirée autour de son dernier livre «Les femmes musiciennes sont dangereuses» paru fin 2023 chez Flammarion.

Traversant les siècles et les genres musicaux, cet ouvrage remet au premier plan les musiciennes et leurs œuvres restées trop souvent invisibles et inaudibles depuis l’Antiquité.

Un mini-concert sera ensuite proposé, avec Takumi Fukushima, violoniste émérite et professeur à l’école de musique, suivi d’un temps convivial avec le public et séance de dédicaces. .

15 Avenue de la Coopérative

Castries 34160 Hérault Occitanie

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-17 18:30:00

fin : 2024-05-17 20:30:00



