Les femmes et l’Europe Maison des Centraliens Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Les femmes et l’Europe Maison des Centraliens, 9 mai 2023, Paris. Le mardi 09 mai 2023

de 18h30 à 21h00

.Tout public. gratuit

Une performance artistique sur la construction de l’Europe Performance artistique CentraleSupélec au Féminin avec la Maison Jean Monnet du Parlement européen et la compagnie La Minutieuse ont le plaisir de vous inviter, pour célébrer la journée de l’Europe, à la performance artistique : LES FEMMES ET L’EUROPE le 9 mai à 18h30 à la Maison des Centraliens 8 rue Jean Goujon 75008 PARIS En croisant les textes de la mythologie et les textes fondateurs de l’égalité femmes-hommes (article 119 du Traité de Rome, déclaration d’Athènes, convention d’Istanbul, les sept exigences du HCE pour une diplomatie féministe…), en dialoguant avec des musiques de compositrices européennes comme Mel Bonnis, Marie Jaëll, Adolpha Le Beau, Silvia Lenzi et Sophie Bourel retracent la construction de l’Europe des femmes. Durée du spectacle : 50 minutes Nous vous attendons nombreuses et nombreux pour célébrer ensemble l’Europe. Merci de confirmer votre présence en vous inscrivant, le nombre de place étant limité pour le spectacle et le cocktail. Pour plus d’information : Gabriela BELAID : Gabriela.belaid@centraliens.net Production : Maison Jean Monnet du Parlement Européen Création : La Minutieuse Maison des Centraliens 8, Rue Jean Goujon 75008 Paris Contact : https://association.centralesupelec-alumni.com/event/les-femmes-et-l-europe-performance-artistique-9-mai-2023/2023/03/22/6903 +213612636527 bbl@hotmail.fr https://association.centralesupelec-alumni.com/event/les-femmes-et-l-europe-performance-artistique-9-mai-2023/2023/03/22/6903

