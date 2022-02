Les Femmes et l’amour La Garde-Adhémar La Garde-Adhémar Catégories d’évènement: Drôme

Les Femmes et l’amour La Garde-Adhémar, 26 mars 2022, La Garde-Adhémar. Les Femmes et l’amour Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar

2022-03-26 20:00:00 20:00:00 – 2022-03-26 21:30:00 21:30:00 Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier

La Garde-Adhémar Drôme La Garde-Adhémar EUR 10 10 Lecture spectacle par la troupe L’Eloquente à la salle des fêtes de La Garde-Adhémar. Entrée 10 €. leloquente@orange.fr Salle des Fêtes Henri Girard Impasse du Grand Cellier La Garde-Adhémar

