Les femmes et l’Amour du vin La Cité du Vin, 8 mars 2022, Bordeaux.

Les femmes et l’Amour du vin

La Cité du Vin, le mardi 8 mars à 19:00

A l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, nous vous proposons d’explorer le sujet des femmes et du vin : une vieille et longue histoire d’amour, difficile comme le sont toutes les histoires d’amour, compliquée par de nombreux tabous. L’écrivaine Ségolène Lefebvre nous explique que si le vin fut aussi une arme de séduction, elle le fut dans les deux sens, car le palais des femmes que l’on dit plus subtil que celui des hommes, su faire découvrir tous les arcanes du plaisir que ce nectar divin procurait. Le goût et le plaisir sont au cœur de toute démarche que ce soit pour le vin comme pour la gastronomie. Dans notre société, la santé est également au centre de nos préoccupations et nous apprenons le bien boire et le bien manger : la culture est un support incontournable pour tout ce qui touche à la connaissance, à la formation, la prise de conscience. Sur ces différents questionnements, nous laisserons la parole à des femmes aux horizons très différents : la littérature, le droit, la musique, la santé… Au cours de cette rencontre, nous raconterons, parlerons et échangerons sur la relation que les femmes ont avec le « divin nectar » ! La dégustation d’un verre de vin du Château Cassagne Haut-Canon, Canon-Fronsac sera proposée à l’issue de la rencontre. Avec : Ségolène LEFEVRE, historienne de l’alimentation, auteur de Les Femmes et l’Amour du vin aux Editions Féret Yasmine DEVELLE, avocate, membre du Conseil de l’Ordre Eliane LAVAIL, cheffe d’orchestre Anne-Marie BAUGIER, médecin nutritionniste Evanguélia MICHAELOUDES MONTARNIER, consul honoraire de la république de Chypre à Bordeaux Jean SARIC, ancien chirurgien du CHU de Bordeaux, spécialiste du foie Animée par Marie-Corine Cailleteau, animatrice France Bleu Gironde En partenariat avec : L’association les Journées de la Nutrition Dans le cadre de : la Journée internationale pour les droits des femmes

Entrée libre sur réservation

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux Gironde



